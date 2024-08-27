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Ілон Маск «переключився» на політику та робить в X близько 61 допису на день
17:44 26.08.2024 |
Активність Ілона Маска на платформі X не є ні для кого секретом. Бізнесмен регулярно постить, репостить та коментує. Лише в 2024 році станом на кінець липня мільярдер опублікував близько 13 000 дописів. Про це пише The Wall Street Journal.
Примітно, що цьогорічна кількість постів Ілона Маска майже така сама, як за весь минулий рік. Однак це не все - нинішнього року бізнесмен щоденно робив приблизно 61 допис. У 2019 році він щодня публікував "лише" 9 дописів.
Видання пояснює зростання активності Ілона Маска в соцмережі X тим, що мільярдер "переключився" на пости про політику. Приміром, у день замаху на Дональда Трампа бізнесмен опублікував вірусну фотографію кандидата у президенти США.
Цей допис зібрав близько 3,4 мільйона вподобань. Також він став другим за популярністю дописом Ілона Маска станом сьогодні.
До слова, нещодавно Єврокомісар із питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до Ілона Маска через інтерв'ю мільярдера з Дональдом Трампом. Він закликав бізнесмена протидіяти поширенню "шкідливого контенту" на платформі X.
Проте Ілон Маск відреагував на звернення Тьєррі Бретона у грубій та саркастичній формі.
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