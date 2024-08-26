BP купує частку у китайського виробника екологічно чистого авіаційного палива

BP придбала частку в китайській компанії з екологічного реактивного палива за 350 млн юанів ($49 млн), забезпечивши нафтовій компанії міцну позицію на одному з найбільших у світі авіаційних ринків. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія придбала 15% акцій дочірньої компанії Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., згідно із заявою китайського підрозділу ВР від 22 серпня.

У І кварталі 2025 року китайська компанія планує завершити будівництво заводу з виробництва екологічно чистого реактивного палива, потужність якого становитиме 500 тис. тонн на рік.

Чжецзян Цзяао сказав в окремій заяві, що біопаливо виготовлятиметься з використаної кулінарної олії й тваринного жиру.

Раніше цього року Boeing Co. звинуватила найбільші нафтові компанії світу в тому, що вони роблять занадто мало для виробництва екологічно чистого авіаційного палива, оскільки промисловість засвідчила розчарування через відсутність постачання. Чжецзян Цзяао зазначив, що біопаливо може допомогти авіаційному сектору скоротити викиди на 65% на 2050 рік.

