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BP купує частку у китайського виробника екологічно чистого авіаційного палива
17:10 26.08.2024 |
BP придбала частку в китайській компанії з екологічного реактивного палива за 350 млн юанів ($49 млн), забезпечивши нафтовій компанії міцну позицію на одному з найбільших у світі авіаційних ринків. Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія придбала 15% акцій дочірньої компанії Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., згідно із заявою китайського підрозділу ВР від 22 серпня.
У І кварталі 2025 року китайська компанія планує завершити будівництво заводу з виробництва екологічно чистого реактивного палива, потужність якого становитиме 500 тис. тонн на рік.
Чжецзян Цзяао сказав в окремій заяві, що біопаливо виготовлятиметься з використаної кулінарної олії й тваринного жиру.
Раніше цього року Boeing Co. звинуватила найбільші нафтові компанії світу в тому, що вони роблять занадто мало для виробництва екологічно чистого авіаційного палива, оскільки промисловість засвідчила розчарування через відсутність постачання. Чжецзян Цзяао зазначив, що біопаливо може допомогти авіаційному сектору скоротити викиди на 65% на 2050 рік.
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