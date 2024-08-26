Слідом за ЄС та США Канада планує мита на електромобілі та сталь з Китаю

Канада планує запровадити мита на електромобілі з Китаю, з метою захисту вітчизняних виробників.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє видання CBC, пише "Європейська правда".

Йдеться про плани запровадити 100% мита на електромобілі з Китаю, а також 25% - на сталь та алюміній китайського виробництва. Уряд готовий піти на цей крок слідом за США та Європейський Союзом та ризикує отримати заходи у відповідь з боку Китаю.

У червні міністерка фінансів Христя Фріланд оголосила про проведення публічних консультацій щодо можливих заходів, які ускладнять продаж електромобілів китайськими компаніями на канадському ринку. Вона заявила, що автомобільна промисловість "зіштовхується з несумлінною конкуренцією з боку навмисної державної політики Китаю щодо створення надлишкових потужностей, яка підриває конкурентоспроможність канадського сектора електромобілів".

Наступного місяця, як нагадало видання, Фріланд зазначила, що консультації щодо тарифів можуть стосуватися не лише електромобілів.

Вартість імпортованих Канадою китайських електромобілів зросла до $1,6 млрд торік з менш ніж $72 млн у 2022 році. Кількість автомобілів, що прибувають із Китаю в порт Ванкувера, різко зросла після того, як компанія Tesla почала відправляти туди автомобілі Model Y зі свого заводу у Шанхаї, зазначило видання.

Однак, канадський уряд найбільше непокоїть перспектива появи дешевих автомобілів китайських автовиробників, зазначили журналісти.

Вже на початку серпня президентка та головна виконавча директорка Канадської асоціації виробників сталі Кетрін Кобден заявила Bloomberg, що "Китай не грає за правилами" й "уряд не повинен мати жодних ілюзій із цього приводу".

У липні ЄС оголосив про тимчасові тарифи в розмірі до 37,6% на електромобілі, вироблені в Китаї, заявивши, що вони отримують несправедливу вигоду від державних субсидій й цим підривають європейський ринок.

Цей крок послідував за рішенням США різко підвищити мита на низку китайських товарів.

9 серпня Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі через рішення ЄС про запровадження тарифів у розмірі понад 37% на електромобілі китайського виробництва.