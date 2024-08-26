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Авіабазі НАТО у Німеччині, ймовірно, загрожувала диверсія РФ з безпілотником
16:57 26.08.2024 |
Німецькій авіабазі у Гайленкірхені, де минулого тижня підвищували рівень тривоги, ймовірно, загрожувала небезпека, пов'язана з російським безпілотником.
Про це, як пише "Європейська правда", агентство DPA довідалось із власних джерел у німецьких безпекових колах, йдеться у публікації Morgenpost.
Агентство зазначило, що щодо бази у Гайленкірхені були висновки розвідки, згідно з якими ймовірною вважалася загроза "російського диверсійного акту".
Від джерел агентство дізналося, що німецькі розвідники отримали серйозну наводку від іноземної розвідувальної служби "про підготовчі дії до ймовірного російського диверсійного акту проти бази НАТО з використанням безпілотника".
Минулого тижня штаб-квартира НАТО в Брюсселі, як і сама авіабаза у Гайленкірхені, зберігала мовчання щодо можливої загрози.
Речник бази відкинув припущення про польоти безпілотників як "абсурдні", а розслідування взяла на себе поліція Кельна. Федеральна прокуратура не розслідує цю справу.
Минулого тижня авіабаза НАТО в Гайленкірхені у Північному Рейні-Вестфалії посилила заходи безпеки через можливу загрозу. Це зробили із запобіжною метою після того, як американська розвідка попередила про можливий напад на базу.
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