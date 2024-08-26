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Світові оборонні гіганти очікують рекордних прибутків через подвоєння замовлень
16:13 26.08.2024 |
Найбільші 15 оборонних компаній світу очікують подвоєння потоку замовлень до кінця 2026 року, до 52 млрд дол.
Про це повідомляє Financial Times.
15 найбільших оборонних компаній розраховують на подвоєння потоку замовлень в найближчі 3 роки завдяки збільшенню замовлень на нову зброю від урядів через зростання геополітичної напруженості.
Провідні 15 оборонних підрядників прогнозують вільний грошовий потік у розмірі 52 млрд дол у 2026 році, що майже вдвічі більше, ніж у кінці 2021 року.
Зазначається, що п'ять найбільших оборонних підрядників США очікують грошового потоку в 26 млрд дол до кінця 2026 року, що більш ніж удвічі перевищує показники 2021 року.
Очікується, що на пʼятірку найбільших оборонних компаній США припаде половина замовлень, а серед європейських лідерів будуть - BAE Systems, Rheinmetall і Saab.
Європейські оборонні гіганти отримали нові контракти на постачання боєприпасів та ракет, очікують збільшення грошового потоку більш ніж на 40%.
Індустрія виграє від різкого збільшення військових витрат, оскільки уряди підвищують свої бюджети у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та загострення ситуації на Близькому Сході та в Азії.
У США останні закони про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю передбачають майже 13 млрд дол на виробництво зброї для п'яти найбільших оборонних компаній - Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics - та їх постачальників.
У Великій Британії Міноборони виділило 7,6 млрд стерлінгів на військову допомогу Україні протягом останніх трьох років, включаючи поповнення запасів.
Попри прогнози щодо збереження високих оборонних витрат у найближчі роки, аналітики також не виключають зменшення кількості нових замовлень після завершення війни в Україні.
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