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Латвія підписала меморандум із кібербезпеки з Україною
15:59 26.08.2024 |
Латвія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо кібербезпеки, який створить юридичні рамки для співробітництва та забезпечить використання технічних і людських ресурсів у цій сфері.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на латвійське Міністерство оборони, інформує "Європейська правда".
Меморандум сприятиме обміну інформацією між Латвією та Україною щодо різноманітних кіберзагроз, а також створюватимуться двосторонні канали комунікації з метою поліпшення оповіщення про кіберінциденти та обміну досвідом і позитивними прикладами.
Крім того, меморандум про взаєморозуміння передбачає співпрацю у сфері освіти, вивчення, розробки та інновацій, організацію спільних публічних заходів, а також здійснення інших дій за взаємною згодою.
Меморандум у Києві підписали міністр оборони Латвії Андріс Спрудс і голова Державної служби спеціальних зв'язків та захисту інформації України Юрій Мироренко.
Спрудс наголосив, що співпраця Латвії та України у сфері кібербезпеки є особливо важливою, оскільки надані Україною знання про здобутий під час війни досвід дадуть змогу Латвії реалізувати більш продумані рішення, щоб зміцнити стійкість і підвищити готовність як у мирний час, так і в кризових ситуаціях.
Повідомляли також, що у 2025 році Латвія, як і в поточному році, виділить 20 млн євро для міжнародної коаліції дронів, покликаної зміцнити оборонний потенціал України.
Крім того, перед візитом до Києва Спрудс говорив, що Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну.
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