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АНАЛІТИКА

Кім Чен Ин вимагає збільшити виробництво дронів-камікадзе

 

Інститут дронів Академії національної оборони КНДР провів випробування безпілотників-камікадзе, за якими спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин , повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК). Згідно з офіційною інформацією, випробування пройшли успішно - дрони пролетіли заданими маршрутами, знайшли цілі та знищили їх.

Кім Чен Ин закликав до збільшення виробництва дронів-камікадзе і для якнайшвидшого оснащення цим видом зброї північнокорейської армії - для використання в тактичній піхоті та підрозділах спеціальних операцій. У повідомленні ЦТАК також вказані підводні, ударні та розвідувальні дрони.

Пхеньян раніше оголосила про випробування підводного ядерного дрону

На початку 2024 року Північна Корея оголосила про випробування системи підводного дрону "Хеїль-5-23", який може бути оснащений ядерною боєголовкою. Міноборони КНДР оголосило, що це стало відповіддю на триденні військові навчання США, Японії та Південної Кореї у Японському морі.

Незалежних підтверджень існування системи "Хеїль-5-23" немає. За твердженням Пхеньяна, цей підводний дрон був уперше випробуваний у березні минулого року і здатний несподівано атакувати ворожі кораблі та важливі порти.

КНДР продовжує посилати кулі зі сміттям до Південної Кореї

Одночасно з випробуванням ракет і дронів КНДР запускає у бік Південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. З травня Пхеньян направив до Південної Кореї вже понад дві тисячі аеростатів зі сміттям та фекаліями. Одна з куль наприкінці липня приземлилася на території офісу президента Південної Кореї.

Влада КНДР заявила, що їхні "щирі подарунки" південному сусіду стали "відповіддю на часте розкидання в прикордонних районах агітаційних матеріалів", які критикують режим Кім Чен Ина.
За матеріалами: D
Ключові теги: КНДР
 

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