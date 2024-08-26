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Поліція Фінляндії не підтримує заборону орендованих електросамокатів
14:16 26.08.2024 |
Поліція Фінляндії заявила, що не бачить сенсу в забороні орендованих електросамокатів у відповідь на аварії за участю цих транспортних засобів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.
В аваріях за участю електросамокатів цього літа у Фінляндії загинули троє людей, двоє з яких були молодшими за 15 років.
У фінській поліції зазначили, що у них немає інших засобів запобігання аваріям, крім нагляду.
У поліції повідомили, що для запобігання аваріям з електросамокатами шукають рішення, включно з посиленням законодавства.
Нагадаємо, з вересня 2023 року на вулицях Парижа не залишилося прокатних електросамокатів - їх заборонили за результатами референдуму серед містян.
Париж став першою європейською столицею, де пішли на такий крок.
Тим часом у Вільнюсі за залишені в недозволеному місці електросамокати почали виписувати великі штрафи.
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