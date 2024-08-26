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У Словаччині фіксують зростання кількості магазинних крадіжок після реформи від уряду Фіцо
14:11 26.08.2024 |
У Словаччині дедалі більше власників магазинів повідомляють про збільшення кількості дрібних крадіжок після реформи Кримінального кодексу, запровадженої урядом на чолі з Робертом Фіцо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Згідно зі змінами Кримінального кодексу Словаччини, крадіжка на суму до 700 євро перекваліфіковується в адміністративне правопорушення, що карається максимальним штрафом у розмірі 331 євро, навіть у разі повторного вчинення.
Нове законодавство набуло чинності на початку серпня після того, як Конституційний суд Словаччини схвалив кілька суперечливих елементів пакета реформ, оголосивши їх конституційними і дозволивши їх реалізацію.
Однією з перших про збільшення кількості крадіжок повідомила найбільша в Словаччині мережа спортивних магазинів EXSport.
"Вчителі крадуть, люди в костюмах крадуть - чого ми ніколи раніше не бачили. Коли їх ловлять на гарячому, вони просто кажуть, що зробили це, тому що могли", - сказав генеральний директор EXSport Петер Вало.
Відомі супермаркети, такі як Billa і Tesco, повідомили про подібне.
"Від моменту прийняття нового Кримінального кодексу Billa у Словаччині спостерігала значне зростання кількості крадіжок. Зростання в першу чергу стосується більш цінних і дорогих товарів", - заявив представник Billa Slovakia.
Опозиційні партії "Прогресивна Словаччина" та "Свобода і солідарність" поділилися свідченнями, які, як вони стверджують, були надіслані їм громадянами, які нещодавно стали жертвами безкарних крадіжок.
Вони стверджують, що до реформи Кримінального кодексу покарання були суворішими і діяли як стримувальний фактор для потенційних крадіїв, якого зараз немає.
Опозиція має намір на початку вересня внести до парламенту поправки, які збільшать штрафи за дрібні крадіжки.
Раніше повідомляли, що після консультацій з Європейською комісією словацький уряд Роберта Фіцо вирішив переглянути суперечливу реформу Кримінального кодексу, зважаючи на занепокоєння ЄС.
Запропоновані зміни зосереджені на положеннях, що захищають фінансові інтереси ЄС: уряд планує дещо посилити покарання за нецільове використання коштів ЄС. Крім того, буде продовжено термін давності для правопорушень, пов'язаних із завданням шкоди фінансовим інтересам ЄС.
Після рішення уряду парламент Словаччини переглянув суперечливу реформу Кримінального кодексу, щоб не втратити доступ до фондів ЄС, який висловлював занепокоєння цими змінами.
Урядова коаліція схвалила поправку до зміненого Кримінального кодексу, яка враховує заперечення з боку Єврокомісії.
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