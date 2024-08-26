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В Австралії працівники отримали право не відповідати на дзвінки у неробочий час
13:52 26.08.2024 |
В Австралії набув чинності закон, який надає працівникам законне право не відповідати на необґрунтовані електронні листи, телефонні дзвінки та повідомлення від своїх начальників у неробочий час. Про це повідомляє регулятор трудових відносин в Австралії Fair Work Comission.
Закон був ухвалений у лютому 2024 року й у понеділок, 26 серпня, набув чинності для середнього та великого бізнесу. У фірмах з менш ніж 15 працівниками закон почне діяти з 26 серпня 2025 року.
"Ми хочемо переконатися, що так само, як люди не отримують зарплату 24 години на добу, вони не повинні працювати 24 години на добу", - сказав прем'єр-міністр Ентоні Албанезе в інтерв'ю національному мовнику ABC.
Водночас суд може дозволити контакти з роботодавцями у неробочий час. Вирішальними факторами можуть бути причина дзвінка, характер роботи та компенсація за понаднормову роботу.
Якщо суперечку між начальником і працівником не вдається владнати на робочому місці, має втрутитись Комісія з питань справедливої праці (FWC).
Австралійська промислова група повідомляє, що FWC може або наказати компанії припинити контакти з працівниками, або заборонити їй вживати дисциплінарних заходів.
Якщо FWC визнає причину відмови працівника від контакту з начальником необґрунтованою, вона може зобов'язати його відповідати. Також Комісія з питань справедливої праці має право накласти штраф до $12 764 на працівника або до $63 694 на компанію.
Згідно з торішнім опитуванням Австралійського інституту, австралійці працювали в середньому 281 годину понаднормово.
Австралія - не перша країна, яка ухвалила подібний закон. Близько десятка європейських і латиноамериканських країн також мають подібні правила. Зокрема, першою такий закон запровадила Франція у 2017 році.
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