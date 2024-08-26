На найбільшому нафтопереробному заводі Росії стався вибух

У понеділок, 26 серпня, в російському Омську стався вибух на нафтопереробному заводі "Газпромнєфть-ОНПЗ". Про це повідомили місцеві пропагандистські медіа з посиланням на Міністерство надзвичайних справ.

ТАСС пише, що "сталося загоряння технологічного обладнання", площа пожежі - 1000 кв. метрів.

Пресслужба підприємства заявила, що воно працює в штатному режимі, попри надзвичайну ситуацію.

У соцмережах з'явилися фото, на яких, як стверджується, видно вогонь на одній з башт НПЗ та задимлення біля підприємства.





Це вже другий подібний випадок на Омському НПЗ з початку серпня.

Омський нафтопереробний завод - найбільший у Росії, його потужність становить 21 млн тонн на рік. Підприємство розташоване на відстані 2600 км від України.