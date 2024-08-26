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Джильберт Честертон
На найбільшому нафтопереробному заводі Росії стався вибух
13:16 26.08.2024 |
У понеділок, 26 серпня, в російському Омську стався вибух на нафтопереробному заводі "Газпромнєфть-ОНПЗ". Про це повідомили місцеві пропагандистські медіа з посиланням на Міністерство надзвичайних справ.
ТАСС пише, що "сталося загоряння технологічного обладнання", площа пожежі - 1000 кв. метрів.
Пресслужба підприємства заявила, що воно працює в штатному режимі, попри надзвичайну ситуацію.
У соцмережах з'явилися фото, на яких, як стверджується, видно вогонь на одній з башт НПЗ та задимлення біля підприємства.
Це вже другий подібний випадок на Омському НПЗ з початку серпня.
Омський нафтопереробний завод - найбільший у Росії, його потужність становить 21 млн тонн на рік. Підприємство розташоване на відстані 2600 км від України.
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