Польща виділяє понад 1 млрд євро на будівництво першої в країні АЕС

Уряд Польщі планує виділити 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції.

Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Під час форуму Campus Polska в Ольштині Доманський повідомив, що у 2025 році Польща виділить 4,6 млрд злотих на будівництво атомної електростанції. За його словами, країні потрібно знайти "нові двигуни економічного зростання".

"Якщо у нас ціни на енергоносії будуть на 40-50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості", - вважає він.

Нагадаємо, наразі Польща є однією з європейських країн, де немає жодної атомної електростанції, а більша частина енергії для нормального функціонування країни отримується від теплових електростанцій, що працюють переважно на вугіллі, спричинюючи викиди вуглецю і піддаючи уряд відповідним фінансовим витратам.

У липні 2023 року уряд країни офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни, а у вересні було підписано фінальну угоду про її проєктування та будівництво з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel.

Ця станція буде розташована у Поморському воєводстві, а її будівництво хочуть розпочати у 2026 році. Як відомо, атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 - такою самою, яку Westinghouse почала реалізувати в Україні.