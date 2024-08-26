Фінансові новини
- |
- 26.08.24
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща виділяє понад 1 млрд євро на будівництво першої в країні АЕС
12:38 26.08.2024 |
Уряд Польщі планує виділити 4,6 млрд злотих (понад 1 млрд євро) на будівництво першої в країні атомної електростанції.
Про це заявив міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, цитує RMF24, пише "Європейська правда".
Під час форуму Campus Polska в Ольштині Доманський повідомив, що у 2025 році Польща виділить 4,6 млрд злотих на будівництво атомної електростанції. За його словами, країні потрібно знайти "нові двигуни економічного зростання".
"Якщо у нас ціни на енергоносії будуть на 40-50% вищі, ніж у Німеччині, Франції та Іспанії, це є величезним викликом для польської промисловості", - вважає він.
Нагадаємо, наразі Польща є однією з європейських країн, де немає жодної атомної електростанції, а більша частина енергії для нормального функціонування країни отримується від теплових електростанцій, що працюють переважно на вугіллі, спричинюючи викиди вуглецю і піддаючи уряд відповідним фінансовим витратам.
У липні 2023 року уряд країни офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни, а у вересні було підписано фінальну угоду про її проєктування та будівництво з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel.
Ця станція буде розташована у Поморському воєводстві, а її будівництво хочуть розпочати у 2026 році. Як відомо, атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 - такою самою, яку Westinghouse почала реалізувати в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Поліція Фінляндії не підтримує заборону орендованих електросамокатів
|У Словаччині фіксують зростання кількості магазинних крадіжок після реформи від уряду Фіцо
|В Австралії працівники отримали право не відповідати на дзвінки у неробочий час
|На найбільшому нафтопереробному заводі Росії стався вибух
|Польща виділяє понад 1 млрд євро на будівництво першої в країні АЕС
|«Сила Сибіру-2» на паузі. Що це за газопровід та чому Китай «динамить» Росію
Бізнес
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна
|Російському бізнесу остаточно закриють доступ до хмарних сервісів Microsoft
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії