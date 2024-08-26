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АНАЛІТИКА

Китай обурений новими санкціями США, які пов’язані з допомогою Росії

 

Китай закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як компанії країни внесли до санкційного списку, мета якого - вдарити по постачаннях у Росію та підірвати її військову економіку.

Про це йдеться у заяві міністерства торгівлі КНР, яку цитує видання Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як заявили у Китаї - країна "рішуче виступає проти" санкцій і "вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній".

23 серпня Міністерство фінансів США опублікувало новий список підсанкційних компаній, які, зокрема, були нещодавно зареєстровані у Гонконзі та материковому Китаї, до числа їхніх співзасновників увійшли громадяни Росії.

Мінфін США заявило, що санкції будуть спрямовані на тих, хто постачає товари і послуги, які дають змогу росіянам підтримувати військові дії проти України та обходити санкції.

Нові санкції США також торкнулися суден, які займаються перевезенням скраплений природний газ, пов'язаних із Росією, включно з танкерами, які, ймовірно, завантажувалися на проєкті Арктик СПГ-2, на якого США вже наклали санкції.

Водночас, за даними журналістів, у заяві не уточнюється, на які саме із запроваджених санкцій відреагувала китайська сторона.

24 серпня заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у інтерв'ю Financial Times попередив, що країни, які продовжують співпрацювати з Росією, ризикують стати об'єктом вторинних санкцій, якщо дозволять російським банкам відкривати філії для фінансування постачання товарів, які підтримують ВПК РФ.

Нагадаємо, останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Тоді зокрема покарали понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.
Ключові теги: США, Китай
 

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