Фінансові новини
- |
- 26.08.24
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай обурений новими санкціями США, які пов’язані з допомогою Росії
10:41 26.08.2024 |
Китай закликав США "припинити неправомірні дії" після того, як компанії країни внесли до санкційного списку, мета якого - вдарити по постачаннях у Росію та підірвати її військову економіку.
Про це йдеться у заяві міністерства торгівлі КНР, яку цитує видання Bloomberg, пише "Європейська правда".
Як заявили у Китаї - країна "рішуче виступає проти" санкцій і "вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній".
23 серпня Міністерство фінансів США опублікувало новий список підсанкційних компаній, які, зокрема, були нещодавно зареєстровані у Гонконзі та материковому Китаї, до числа їхніх співзасновників увійшли громадяни Росії.
Мінфін США заявило, що санкції будуть спрямовані на тих, хто постачає товари і послуги, які дають змогу росіянам підтримувати військові дії проти України та обходити санкції.
Нові санкції США також торкнулися суден, які займаються перевезенням скраплений природний газ, пов'язаних із Росією, включно з танкерами, які, ймовірно, завантажувалися на проєкті Арктик СПГ-2, на якого США вже наклали санкції.
Водночас, за даними журналістів, у заяві не уточнюється, на які саме із запроваджених санкцій відреагувала китайська сторона.
24 серпня заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у інтерв'ю Financial Times попередив, що країни, які продовжують співпрацювати з Росією, ризикують стати об'єктом вторинних санкцій, якщо дозволять російським банкам відкривати філії для фінансування постачання товарів, які підтримують ВПК РФ.
Нагадаємо, останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Тоді зокрема покарали понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Ми з партнерами нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів
|Шмигаль: 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки
|Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»
|ДБР відкрило справу за фактом виїзду нардепа Дмитрука за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Поліція Фінляндії не підтримує заборону орендованих електросамокатів
|У Словаччині фіксують зростання кількості магазинних крадіжок після реформи від уряду Фіцо
|В Австралії працівники отримали право не відповідати на дзвінки у неробочий час
|На найбільшому нафтопереробному заводі Росії стався вибух
|Польща виділяє понад 1 млрд євро на будівництво першої в країні АЕС
|«Сила Сибіру-2» на паузі. Що це за газопровід та чому Китай «динамить» Росію
Бізнес
|BMW вперше випередив Tesla за продажем електромобілів у Європі
|Хакер зломав акаунт McDonald’s в Instagram для реклами мемкоїна
|Російському бізнесу остаточно закриють доступ до хмарних сервісів Microsoft
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії