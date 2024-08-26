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АНАЛІТИКА

Заступник генсека НАТО пояснив, навіщо до Румунії перемістили додатковий сучасний радар

 

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане, який є представником Румунії, пояснив рішення НАТО перемістити до Румунії надсучасний радар тим, що російські атаки з повітря на українські міста над Дунаєм очікувано продовжаться.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Джоане зазначив, що хоча Румунія не буде стороною у російсько-українській війні, вона все одно впливає на країну, зокрема у ситуаціях, коли Росія обстрілює українські міста над Дунаєм поруч з румунською територією.

"Я радий, що на запит Румунії командування підтримало таке рішення. У той момент українські порти на Дунаї зазнавали атак. І НАТО у консультації з Румунією мав вжити заходів для захисту території... Досі я не бачив умисних атак Росії по території Румунії, але це не означає, що потенційно небезпечних дій не буде. На запит Румунії ми оцінили військові реалії у цьому районі, подивилися, де у нас є спроможності, і наше військове керівництво разом з румунськими військовими визначили (...), що буде доречним додатковий радар для доповнення системи ПРО, яка вже є у Румунії", - сказав Джоане.

Радар розмістили в районі міста Тульча, він спроможний відстежувати цілі за понад 450 км.

Його будуть використовувати для моніторингу повітряного простору і ситуаційної обізнаності, що дозволить також покращити оперативні спроможності військово-морських сил.

Джоане додав, що у майбутньому можуть бути нові російські атаки на українські порти на Дунаї, тож попередньо радар буде залишатися у Румунії до лютого 2025 року.

Нагадаємо, минулого тижня в ніч на 23 серпня у прикордонних з Україною районах Румунії люди отримали попередження про загрозу.

Раніше на тижні у Міноборони Румунії підтвердили, що знайшли нові фрагменти безпілотника у прикордонні над Дунаєм.
 

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