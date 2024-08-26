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АНАЛІТИКА

Фонд, пов 'язаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем, допоміг Маску купити Twitter

 

Інвестиційний фонд 8VC, у якому працюють сини російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації РФ Вадима Мошковича, входить до компаній, що фінансували купівлю Ілоном Маском соцмережі Twitter.

Про це йдеться у документі Окружного суду Північного округу Каліфорнії, опублікованому The Washingon Post.

У 2022 році Ілон Маск купив Twitter за понад 44 млрд дол, у чому йому допомогли банки, фінансові установи та фонди. У 2024 році суд США зобовʼязав Маска оприлюднити список інвесторів у купівлю соцмережі. Згідно з документом одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі X (раніше - Twitter) є венчурний фонд 8VC.

За інформацією Forbes, у цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена.

Джек Мошкович, який з 2024 року має посвідку на постійне проживання у США, приєднався до фонду у 2018 році. Батько Мошковича російський олігарх у аграрному секторі. Він заснував одну з найбільших агрокомпаній РФ - "Русагро".

 Джек Мошкович

З 2006 по 2014 року Мошкович був членом верхньої палати російського парламенту - Ради Федерації. Крім того, Вадим Мошкович у березні 2022 року потрапив під санкції ЄС у зв'язку з війною в Україні.

Син російського олігарха, президента "Альфа-Групп" Петра Авена, Денис, за інформацією Forbes, працює у фонді з 2022 року, вже після того, як його батько почав потрапляти у санкційні списки країн Заходу.

 Денис Авен

За словами засновника 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен та Джек Мошкович близькі друзі і останній привів Авена у фонд.

Джо Лонсдейл коментуючи роботу Авена та Мошковича у 8VC наголошує, що вони професіонали у своїй справі і не повʼязані із бізнесом батьків у Росії.


"Виявляється, його (Джека Мошковича - ЕП) батько є успішним керівником сільського господарства в Росії; якщо ви бізнесмен у Росії, і їхній лідер каже зустрітися, ви йдете, незалежно від ваших поглядів. Його батько зараз у "олігархічних" списках санкцій. Але я не найняв його батька, я найняв його. І він суперзірка", - написав Лонсдейл у X.

"Денис (Авен - ЕП) - друг Джека, з яким він виріс. Коли він (Денис Авен - ЕП) закінчував магістратуру, провідна приватна фірма платила за це, і він планував піти працювати туди, але боягузи в тій фірмі побачили, що Денис має батька, який зараз у списках санкцій, і сказали Денису, що вони не братимуть його.

Що я зробив, коли почув про це? Я знаю свого колегу Джека багато років і довіряю його судженням. Я розглянув це, поспілкувався з шанованими мною менторами на цю тему та зустрівся з Денисом і прийняв його на роботу", - додав він.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Twitter, Росія
 

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