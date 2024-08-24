Фінансові новини
- |
- 24.08.24
- |
- 00:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США покарали російський ВПК, підприємства металургії та фінансовий сектор
23:52 23.08.2024 |
Міністерство фінансів США в п'ятницю, 23 серпня, оголосило про нові санкції проти секторів російської економіки - зокрема військово-промислового комплексу та фінансових установ.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
Під нові санкції США потрапили понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості, зазначає американський Мінфін.
Серед них - організації, що займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, інтернетом речей і штучним інтелектом.
Також Міністерство фінансів США наклало санкції на численні підприємства металургійного та гірничодобувного сектору Росії, зокрема компанії з видобутку сталі, заліза та вугілля, а також фірми, що їх обслуговують.
Крім того, в американському чорному списку з'явились нові російські фінансові компанії, що забезпечують доступ Москви до міжнародної фінансової системи.
Це російські розробники програм із надання платіжних послуг "Атол" та група компаній "Центр фінансових технологій", а також один із найбільших російських розробників і постачальників інформаційних технологій для фінансового сектору Росії "Діасофт".
Загалом у новому санкційному переліку США - понад 400 фізичних та юридичних осіб. Із них понад сотня пов'язані з мережами ухиляння Росії від санкцій, які функціонують у 16 юрисдикціях.
Нагадаємо, останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Він, серед іншого, стосувався понад 100 компаній російської "оборонки" і понад 90 іноземних осіб і компаній, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
|Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський
|Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні
|США покарали російський ВПК, підприємства металургії та фінансовий сектор
|США викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах
|Очікування інвесторів щодо інфляції в Європі впали до дворічного мінімуму
|Росія визнала зрив контрактів на експорт зброї на $10 мільярдів через війну проти України
|«Грузинські авіалінії» почнуть літати до ще одного міста в РФ
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень