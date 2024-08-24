США покарали російський ВПК, підприємства металургії та фінансовий сектор

Міністерство фінансів США в п'ятницю, 23 серпня, оголосило про нові санкції проти секторів російської економіки - зокрема військово-промислового комплексу та фінансових установ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Під нові санкції США потрапили понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які відіграють важливу роль підтримки і розвитку російської оборонної промисловості, зазначає американський Мінфін.

Серед них - організації, що займаються розробкою і модернізацією озброєнь, автоматизацією і робототехнікою, розробкою і придбанням електроніки подвійного призначення, цифровим спостереженням, інтернетом речей і штучним інтелектом.

Також Міністерство фінансів США наклало санкції на численні підприємства металургійного та гірничодобувного сектору Росії, зокрема компанії з видобутку сталі, заліза та вугілля, а також фірми, що їх обслуговують.

Крім того, в американському чорному списку з'явились нові російські фінансові компанії, що забезпечують доступ Москви до міжнародної фінансової системи.

Це російські розробники програм із надання платіжних послуг "Атол" та група компаній "Центр фінансових технологій", а також один із найбільших російських розробників і постачальників інформаційних технологій для фінансового сектору Росії "Діасофт".

Загалом у новому санкційному переліку США - понад 400 фізичних та юридичних осіб. Із них понад сотня пов'язані з мережами ухиляння Росії від санкцій, які функціонують у 16 юрисдикціях.

Нагадаємо, останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Він, серед іншого, стосувався понад 100 компаній російської "оборонки" і понад 90 іноземних осіб і компаній, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.