Фінансові новини
- |
- 24.08.24
- |
- 00:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах
23:50 23.08.2024 |
Міністерство фінансів США в п'ятницю, 23 серпня, оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі відомства.
Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.
Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша - через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеху".
У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.
Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.
У переліку згадуються компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах, що допомагали Росії торгувати російським золотом, та низка китайських компаній, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії.
Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.
Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США - понад 400 фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, останній масштабний пакет санкцій проти Росії американський Мінфін оголошував у червні. Тоді зокрема покарали понад 90 іноземних осіб і компаній, насамперед із Китаю та Туреччини, які допомагали Москві ухилятись від санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
|Повага до суверенітету і територіальної цілісності має для Індії першорядне значення - прем'єр
|Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю в різних сферах - Зеленський
|Гарріс: Як президентка я твердо стоятиму на боці України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні
|США покарали російський ВПК, підприємства металургії та фінансовий сектор
|США викрили мережі ухиляння Росії від західних санкцій у 16 країнах
|Очікування інвесторів щодо інфляції в Європі впали до дворічного мінімуму
|Росія визнала зрив контрактів на експорт зброї на $10 мільярдів через війну проти України
|«Грузинські авіалінії» почнуть літати до ще одного міста в РФ
Бізнес
|Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень