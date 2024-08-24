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АНАЛІТИКА

Очікування інвесторів щодо інфляції в Європі впали до дворічного мінімуму

 

Індикатори довгострокових інфляційних очікувань в Європі, за якими уважно стежать інвестори, досягли найнижчого рівня з 2022 року.

Про це повідомляє Financial Times.

П'ятирічний форвардний інфляційний своп єврозони - міра оцінки ринками зростання цін протягом другої половини наступного десятиліття - цього тижня опустився нижче 2,1% вперше з жовтня 2022 року, знизившись з більш ніж 2,3% минулого місяця.

Інвестори вважають, що центральні банки можуть продовжувати знижувати процентні ставки, не ризикуючи сплеском цінового тиску.

Тим часом еквівалент інфляційного свопу в фунтах стерлінгів - який відстежує роздрібні ціни, що мають тенденцію до щорічного зростання на один відсотковий пункт більше, ніж споживчі ціни - впав до 3,2%, порівняно з 3,5% у квітні, і наблизився до найнижчого рівня з 2016 року.

Зазначається, що занепокоєння щодо інфляції зменшилось, оскільки інвестори зосередились на ризиках глобальної рецесії, особливо після того, як слабкий звіт по ринку праці США на початку серпня призвів до значного переосмислення перспективи зниження ставок Федеральним резервом.

Інфляційні очікування в США також знизилися за останні тижні: ринки оцінюють середню довгострокову інфляцію на рівні 2,4%, порівняно з 2,6% у липні.

Заробітна плата в єврозоні в цьому кварталі зросла на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в порівнянні з 4,7% річного зростання в попередньому тримісячному періоді.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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