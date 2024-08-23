Уряд Австралії у середу, 21 серпня, погодив проєкт SunCable AAPowerLink, який дозволить експортувати "зелену" електроенергію по кабелю в Сінгапур. Про це пише ABC News.

План вартістю $19 млрд передбачає будівництво гігантської сонячної електростанції, що буде під'єднана до енергосистеми Сінгапуру кабелем довжиною понад 4000 км. Для порівняння, територія України витягнута із заходу на схід на 1316 км.

Таня Пліберсек, міністерка навколишнього середовища Австралії, сказала, що проєкт SunCable задовольнить зростання попиту на відновлювану енергію як усередині країни, так і на міжнародному рівні. "Це буде найбільша сонячна станція у світі, й Австралія стане світовим лідером у сфері зеленої енергії", - сказала вона.

SunCable сподівається, що сонячна станція площею понад 12 000 га й акумуляторне сховище будуть доставляти до 6 ГВт енергії на рік у режимі 24/7 до Сінгапуру й австралійського міста Дарвін.

Остаточне інвестиційне рішення планують ухвалити у 2027 році, а постачання електроенергії запустити на початку 2030-х років.

SunCable потребуватиме схвалення Сінгапуру та Індонезії.

Компанію контролює австралійський мільярдер Майк Кеннон-Брукс, власник IT-компанії Atlassian.