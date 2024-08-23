Американська компанія створить велике підприємство з виробництва безпілотників в Європі

Американська компанія Thunderstrike Aviation днями урочисто відкрила нове підприємство з виробництва дронів в Данії.

Новий ангар буде використовуватися для розробки та тестування найсучаснішої технології безпілотників компанії.

На урочистому відкритті було також оголошено, що Thunderstrike має амбітні плани щодо розширення своїх потужностей з виробництвом безпілотників. Виробництво БПЛА планується відкрити 2025 року.

За очікуваннями, підприємство матиме площу 3000 квадратних метрів та буде виробляти приблизно 200 безпілотників щорічно та надаватиме роботу приблизно 30-50 людям.

На інавгурації був презентований дрон Fantom MK2 від Thunderstrike Aviation. Він пристосований для різних застосувань, включаючи військове спостереження, патрулювання кордонів і цивільний захист. До того ж він може перебувати в польоті до 30 годин, а максимальний проліт складає 3000 кілометрів.