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АНАЛІТИКА

Американська компанія створить велике підприємство з виробництва безпілотників в Європі

 

Американська компанія Thunderstrike Aviation днями урочисто відкрила нове підприємство з виробництва дронів в Данії.

Новий ангар буде використовуватися для розробки та тестування найсучаснішої технології безпілотників компанії.

На урочистому відкритті було також оголошено, що Thunderstrike має амбітні плани щодо розширення своїх потужностей з виробництвом безпілотників. Виробництво БПЛА планується відкрити 2025 року.

За очікуваннями, підприємство матиме площу 3000 квадратних метрів та буде виробляти приблизно 200 безпілотників щорічно та надаватиме роботу приблизно 30-50 людям.

На інавгурації був презентований дрон Fantom MK2 від Thunderstrike Aviation. Він пристосований для різних застосувань, включаючи військове спостереження, патрулювання кордонів і цивільний захист. До того ж він може перебувати в польоті до 30 годин, а максимальний проліт складає 3000 кілометрів.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Данія
 

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