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Американська компанія створить велике підприємство з виробництва безпілотників в Європі
14:50 23.08.2024 |
Американська компанія Thunderstrike Aviation днями урочисто відкрила нове підприємство з виробництва дронів в Данії.
Новий ангар буде використовуватися для розробки та тестування найсучаснішої технології безпілотників компанії.
На урочистому відкритті було також оголошено, що Thunderstrike має амбітні плани щодо розширення своїх потужностей з виробництвом безпілотників. Виробництво БПЛА планується відкрити 2025 року.
За очікуваннями, підприємство матиме площу 3000 квадратних метрів та буде виробляти приблизно 200 безпілотників щорічно та надаватиме роботу приблизно 30-50 людям.
На інавгурації був презентований дрон Fantom MK2 від Thunderstrike Aviation. Він пристосований для різних застосувань, включаючи військове спостереження, патрулювання кордонів і цивільний захист. До того ж він може перебувати в польоті до 30 годин, а максимальний проліт складає 3000 кілометрів.
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