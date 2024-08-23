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АНАЛІТИКА

У США випробували нову крилату ракету, що в 10 разів дешевша, аніж зазвичай

У США випробували нову крилату ракету, що в 10 разів дешевша, аніж зазвичай

 

Американська компанія-стартап Ares Industries оголосила про перші випробування нової протикорабельної крилатої ракети, яка розробляється для армії США.

Ракета, як повідомляють, в 10 разів менша і дешевша за наявні ракетні системи. А випробовували її протягом 11 тижнів після відкриття компанії.

Нова ракета має допомогти заповнити «дефіцит боєприпасів», який з'явився через російсько-українську війну та важкість виробництва високотехнологічної зброї в США.

Варто зазначити, що зазвичай протикорабельні крилаті ракети важать приблизно 1300 кілограмів і коштують близько 3 млн доларів. Але завдяки ініціативі Ares Industries військові матимуть можливість придбати меншу крилату ракету вагою 140 кілограмів за 300 тисяч доларів.

Y Combinator, американська компанія, яка фінансує Ares Industries, заявила, що розробка набагато дешевшої ракетної системи є корисною, оскільки гігантські виробники ракет «роздуті» через зростання глобального попиту. Окрім того, непрактично витрачати багато на знищення невеликих цілей за допомогою дуже дорогих систем озброєння.
Ключові теги: США
 

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