Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гарріс заявила, що відстоюватиме право Ізраїлю на самооборону

 

Віце-президент США та кандидат у президенти Камала Гарріс пообіцяла відстоювати право Ізраїлю на самооборону. При цьому додала, що кровопролиття в Газі є "руйнівним" і "несамовитим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За її словами, вона та чинний президент США Джо Байден цілодобово працюють щодо питання війни у Газі. Гарріс підкреслила, що зараз саме час укласти угоду про звільнення заручників та угоду про припинення вогню.

"І дозвольте мені прояснити: я завжди буду відстоювати право Ізраїлю на самооборону, і я завжди буду гарантувати, що Ізраїль матиме можливість захистити себе, тому що народ Ізраїлю ніколи більше не повинен зіткнутися з жахом, який терористична організація під назвою ХАМАС влаштувала 7 жовтня, включно з невимовним сексуальним насильством та різаниною молодих людей на музичному фестивалі", - сказала вона.

Водночас Гарріс зазначила, що те, що сталося у Газі за останні 10 місяців, є руйнівним.

"Так багато невинних життів втрачено. Зневірені, голодні люди знову і знову тікають у пошуках безпеки. Масштаб страждань розриває серце", - сказала віце-президент США.

Політик ще раз наголосила, що разом із Байденом працює над тим, щоб покласти край цій війні. Зокрема, щоб Ізраїль був у безпеці, заручників було звільнено, страждання в Газі припинилися, а палестинський народ міг реалізовувати своє право на гідність, безпеку, свободу та самовизначення.

"І знайте це. Я ніколи не вагаючись вживу будь-яких заходів для захисту наших сил і наших інтересів від Ірану і терористів, яких підтримує Іран", - додала Гарріс.

Зазначимо, що в останній день національного з'їзду Демократичної партії, 22 серпня, Харріс офіційно погодилася балотуватися на пост президента США. Крім того, вона пообіцяла, що у разі перемоги буде рішуче підтримувати Україну та союзників Вашингтона щодо НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9160  0,09 0,21 41,5220  0,07 0,17
EUR 45,5212  0,04 0,09 46,2480  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,10 0,24 41,2150  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес