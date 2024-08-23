США схвалили продаж Норвегії ракет на $405 млн

Держдеп США схвалив продаж Норвегії вдосконалених ракет середньої дальності класу "повітря - повітря" AIM-120 (AMRAAM) на суму 405 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону.

Агентство вже надало необхідні сертифікати, що повідомляють Конгрес про можливий продаж.

Уряд Норвегії запросив закупівлю ста вдосконалених ракет AMRAAM-ER, а також чотирьох секцій наведення AMRAAM AIM-120C-8 і супутнього обладнання.

Загальна кошторисна вартість становить 405 млн доларів.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться у повідомленні.

Напередодні США схвалили продаж Румунії ракет AIM-120 AMRAAM, сумісних із винищувачами F-16 та F-35, для зміцнення її протиповітряної оборони.

Минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 млрд доларів.

Угода передбачає логістичні та тренувальні послуги, авіаційні тренажери та боєприпаси, а також самі винищувачі.