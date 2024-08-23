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АНАЛІТИКА

Плани з виробництва корейських танків K2 у Польщі зриваються

 

Плани Польщі найближчим часом локалізувати виробництво корейських танків K2 зриваються, пише Rzeczpospolita.

Два місяці тому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що "усі зусилля й ресурси спрямовані на те, щоб якнайшвидше запустити це виробництво".

Контракт на 180 танків K2 планували підписати на виставці оборонної промисловості у місті Кельці, яка відбудеться в перший тиждень вересня.

За даними Rzeczpospolita, угоду з Кореєю поки що не підписуватимуть.

Рамкова угода з Південною Кореєю на 1000 танків K2, половина з яких має бути вироблена в Польщі, була укладена в липні 2022 року попереднім міністром оборони Маріушем Блащаком. Через місяць сторони підписали контракт вартістю $3,4 млрд на закупівлю перших 180 танків.

Постачання цих танків уже почалося, але їхня локалізація мінімальна. З польського в них тільки системи зв'язку виробництва WB Group.

Переговори про закупівлю наступної партії у 180 танків тривають уже кілька місяців.

І хоча Косіняк-Каміш заявив, що "танки з цієї партії будуть вироблятися в Польщі", це виглядає нереальним, пише Rzeczpospolita. Лише на постачання виробничої лінії потрібно півтора року, а ще треба час, щоб навчити людей і побудувати сам майданчик, сказав співрозмовник видання, пов'язаний із польською збройовою промисловістю.

Крім того, переговори про закупівлю нових танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками та способу фінансування контракту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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