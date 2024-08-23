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Плани з виробництва корейських танків K2 у Польщі зриваються
12:17 23.08.2024 |
Плани Польщі найближчим часом локалізувати виробництво корейських танків K2 зриваються, пише Rzeczpospolita.
Два місяці тому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що "усі зусилля й ресурси спрямовані на те, щоб якнайшвидше запустити це виробництво".
Контракт на 180 танків K2 планували підписати на виставці оборонної промисловості у місті Кельці, яка відбудеться в перший тиждень вересня.
За даними Rzeczpospolita, угоду з Кореєю поки що не підписуватимуть.
Рамкова угода з Південною Кореєю на 1000 танків K2, половина з яких має бути вироблена в Польщі, була укладена в липні 2022 року попереднім міністром оборони Маріушем Блащаком. Через місяць сторони підписали контракт вартістю $3,4 млрд на закупівлю перших 180 танків.
Постачання цих танків уже почалося, але їхня локалізація мінімальна. З польського в них тільки системи зв'язку виробництва WB Group.
Переговори про закупівлю наступної партії у 180 танків тривають уже кілька місяців.
І хоча Косіняк-Каміш заявив, що "танки з цієї партії будуть вироблятися в Польщі", це виглядає нереальним, пише Rzeczpospolita. Лише на постачання виробничої лінії потрібно півтора року, а ще треба час, щоб навчити людей і побудувати сам майданчик, сказав співрозмовник видання, пов'язаний із польською збройовою промисловістю.
Крім того, переговори про закупівлю нових танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками та способу фінансування контракту.
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