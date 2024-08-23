Рада Євросоюзу відмовилася зняти санкції з російського олігарха Фрідмана, – ЗМІ

Рада Євросоюзу відмовила засновнику російської "Альфа-Груп" Михайлу Фрідману у проханні скасувати запроваджені проти нього санкції після рішення Генерального суду ЄС про часткове скасування обмежень.

Про це йдеться у запиті олігарха на арбітраж із Люксембургом у Гонконзькому міжнародному арбітражному центрі (HKIAC), пише "Настоящее время" із посиланням на "Вєдомості". Представник Фрідмана підтвердив журналістам справжність документа.

У запиті Фрідмана згадується, що в липні Рада ЄС відповіла йому двома короткими листами і не пояснила причину збереження обмежень. Наразі олігарх оскаржує рішення 2023 та 2024 років про продовження дії санкцій.

Сума позову до Люксембургу, поданого Фрідманом до Гонконзького арбітражу, становила $16 млрд. Це більше, ніж його нинішні статки.

Претензії олігарха пов'язані із заморожуванням у різних країнах його активів, якими він володіє через люксембурзькі холдингові компанії. Адвокати наполягають, що санкції проти їхнього підзахисного запровадили виключно через його російське громадянство та успіхи в бізнесі, що є "серйозною несправедливістю" і порушує міжнародне право.

Як повідомлялося, співзасновники російської "Альфа-груп" Пьотр Авєн, Михайло Фрідман, Гєрман Хан і Олексій Кузьмічов потрапили під санкції ЄС і Великої Британії в березні 2022 року. У серпні 2023 року їх включив до свого санкційного списку Мінфін США.

Також у серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".

У вересні СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даним слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті.