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Санкції працюють: Експорт російської сталі з початку повномасштабної війни проти України обвалився на 60%
10:45 23.08.2024 |
Російські металурги після початку повномасштабної війни РФ проти України та західних санкцій пережили обвальне падіння поставок на експорт.
Про це йдетья в підрахунка Центру економічного прогнозування "Газпромбанку", передає The Moscow Times.
Так, за підсумками першого півріччя 2024 року продажі за кордон плоского та сортового сталевого прокату, а також сталевих труб виявилися на 60% нижчими, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.
Експорт сталевих напівфабрикатів за три роки зменшився на 25%.
До повномасштабної війни проти України, за даними Федеральної митної служби, Росія відправляла на експорт близько 40 млн. тонн стали щорічно, що приносило в економіку близько $30 млрд валютної виручки. Проте після вторгнення в Україну сталевари втратили європейський ринок, куди відправляли п'яту частину свого річного експорту.
Як повідомлялося, Євросоюз запровадив санкції проти російської сталі восени 2022 року.
Під особисті санкції потрапив мажоритарний власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков. У червні 2022 року США ввели блокуючі санкції проти "Сєвєрсталі" та її власника мільярдера Алексєя Мордашова, після чого компанію відключили від іноземного програмного забезпечення, а на її закордонних рахунках та складах було заарештовано активи на $400 млн.
Втративши доступ на преміальний європейський ринок, російські металургійні компанії перенаправили експортні потоки переважно до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії.
Проте компенсувати всі втрати не вдалося, і металурги скорочують виплавку: у січні-червні 2024 року виробництво падало щомісяця.
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