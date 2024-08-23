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Ставлення росіян до Путіна погіршилося: причиною стала операція ЗСУ у Курській області
09:38 23.08.2024 |
З того часу, як ЗСУ два тижні тому розпочали операцію в Курській області, ставлення росіян до Путіна погіршилося. Про це свідчить аналіз соцмереж та інших постів в інтернеті.
Передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Посилаючись на аналіз компанії FilterLabs AI, видання пише, що у багатьох публікаціях в інтернеті стверджують, що операція ЗСУ є провалом уряду РФ, зокрема російського диктатора Володимира Путіна.
Оскільки оцінити реальну громадську думку в РФ складно, FilterLabs відстежує коментарі на сайтах соцмереж, інтернет-пости та сайти новин, використовуючи комп'ютерну модель для аналізу настроїв, виражених простими росіянами.
Так, згідно з аналізом, позитивне ставлення до Путіна похитнулося ще минулого року, коли під керівництвом голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина було здійснено військовий заколот. Але зміна настроїв стала більш різкою у ті дні, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області на заході Росії.
"Реакція Путіна на вторгнення була розцінена у найкращому разі як неадекватна, а в гіршому - як образлива", - заявив генеральний директор FilterLabs Джонатан Тойбнер.
Як повідомляється, ставлення до російського диктатора залишається більш позитивним у Москві, де Росія жорсткіше контролює ЗМІ та суспільні дискусії. Але й там думка про Путіна погіршилася, хоч і не так швидко, як в інших регіонах країни. Відповідно до аналізу, у глибинці Росії зростає розчарування у Кремлі.
Американські чиновники попередили, що ще зарано судити про те, чи буде збиток, завданий репутації Путіна, довгостроковим. За їх словами, авторитет Путіна в Росії швидко відновився після того, як Пригожин припинив заколот, а російський диктатор у свою чергу постійно демонструє здатність маніпулювати громадською думкою про себе.
Проте постійна втрата популярності може ускладнити можливості Кремля вести війну в Україні. Зокрема, настрої щодо Путіна різко впали саме в тих регіонах РФ, де Кремль зосереджує свої зусилля щодо набору до армії. Зазначається, що стратегія Кремля у сфері вербування залежить від здатності керувати сприйняттям війни.
"Якщо престиж і популярність Путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано), Кремлю буде складніше поповнити свої військові лави", - йдеться в аналізі FilterLabs.
Кремль продовжує впливати на те, як національні ЗМІ РФ висвітлюють війну, і лише деякі з них оприлюднюють помітні матеріали. Проте регіональні видання новин менш схильні прикрашати новини.
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