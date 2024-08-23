Частка індійських ліків із початку 2024 року становила близько 4% українського фармринку, повідомив президент Асоціації індійських фармацевтичних виробників (Indian Pharmaceutical Manufacturer's Association - IPMA) доктор Менон Р.У.П.

«Частка Індії в першому кварталі 2024 року становила близько 4%, Індія на сьомому місці рейтингу», - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Менон наголосив, що, незважаючи на стабілізацію фармринку з початку 2024 року, «продаж госпітальних препаратів зменшився, оскільки в лікарнях усе ще залишається багато гуманітарної допомоги».

Водночас, коментуючи ситуацію з логістикою фармпродукції з Індії в Україну в умовах війни, Менон зазначив, що наразі шлях доставки з Індії в Україну ускладнений, оскільки відсутня можливість прямого авіа- і морського постачання в період воєнного стану.

«Доставка здійснюється через європейські порти і звідти автотранспортом в Україну. Логістика з Індії займає багато часу і вона дорога», - констатував він.

Водночас Менон додав, що великі міжнародні індійські фармкомпанії продовжують працювати в Україні через свої місцеві склади і постачають ліки провідним українським дистриб'юторам. Також індійські фармвиробники продовжують брати участь у державних закупівлях, зокрема препаратів для лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу та онкологічних захворювань.

За його словами, у роздрібному сегменті зберігається попит на індійські препарати для старших вікових груп, препарати для управління стресом і заспокійливі.

Менон підкреслив, що всі компанії-члени IPMA з перших днів повномасштабної війни роблять внесок у перемогу України і допомагають українцям.

Зокрема, індійські фармкомпанії за час повномасштабної війни надали як гуманітарну допомогу фармацевтичні товари на суму близько $16,6 млн.

При цьому в перші дні після ракетної атаки на НДСЛ «Охматдит» у Києві IPMA долучилася до допомоги і внесла благодійний внесок у розмірі півмільйона гривень на рахунок лікарні.

«Усі учасники нашої Асоціації від початку війни без вагань мобілізувалися на допомогу Україні, жертвували й жертвують необхідні ліки, матеріальні та фінансові кошти і Україні, і неурядовим організаціям, підтримують громадян України, вимушених покинути свої домівки», - сказав Менон.

Крім того, IPMA долучилася до ініціативи президента України Володимира Зеленського - UNITED24 і перерахувала на спеціальний рахунок Нацбанку на підтримку ЗСУ півмільйона гривень.

IPMA об'єднує компанії, що відповідають міжнародним стандартам FDA (США), Health Canada (Канада), MHRA (Велика Британія), EMA (ЄС), МСС (Південна Африка), TGA (Австралія), WHO GMP (ВООЗ), GMP (Україна) і мають представництва в Україні. Асоціація індійських фармацевтичних виробників (Indian Pharmaceutical Manufacturers Association - IPMA) представляє інтереси провідних індійських компаній - виробників фармацевтичної продукції на українському ринку, що сприяє забезпеченню якісними та безпечними, ефективними та доступними ліками населення України.

Сьогодні постійними членами IPMA є міжнародні компанії Abryl Pharm LLC, Dia Pharma Limited, Dr.Reddy's, Euro Lifecare Ltd, Hetero Labs Limited, M.Biotech Limited, Macleods Pharmaceutical Limited LLC, Mega Lifesciences LLC, Sun Pharma, Zandra Life Sciences PVT. LTD.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту до Києва має намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським можливості мирного завершення російсько-української війни.

«Я з нетерпінням чекаю можливості продовжити попередні бесіди із Зеленським щодо зміцнення двостороннього співробітництва та поділитися поглядами на мирне врегулювання триваючого конфлікту в Україні», - ідеться в заяві Моді, опублікованій у середу його канцелярією.

Індійський прем'єр 23 серпня відвідає Україну і зустрінеться з президентом Зеленським.

Раніше в МЗС Індії наголосили, що це «історичний візит, оскільки індійський прем'єр уперше відвідає Україну за понад 30 років дипломатичних відносин».