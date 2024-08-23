Фінансові новини
- |
- 23.08.24
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
AP: США оголосять про новий пакет допомоги Україні перед Днем незалежності
09:03 23.08.2024 |
Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 125 мільйонів доларів.
Про це повідомляє AP з посиланням на американських посадовців, інформує "Європейська правда".
Американські офіційні особи розповіли, що останній пакет допомоги включатиме ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, протитанкові комплекси Javelin та інші протитанкові ракети, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.
Як зазначено, оголошення про новий американський пакет може з'явитись вже у п'ятницю, 23 серпня, напередодні Дня незалежності України.
Зброя надаватиметься зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше.
Нагадаємо, 29 липня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.
Перед тим останній пакет військової допомоги - на суму 225 мільйонів доларів - США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримає урядову ініціативу «Національний кешбек» – нардеп
|САП оскаржить рішення суду про скасування підозри екснардепу Грановському у розкрадання коштів на ОПЗ
|Законопроєкт про оподаткування буде суттєво змінено - нардеп
|Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Грузії каже, що не планує прибирати з конституції статтю щодо інтеграції в ЄС і НАТО
|Плани з виробництва корейських танків K2 у Польщі зриваються
|Рада Євросоюзу відмовилася зняти санкції з російського олігарха Фрідмана, – ЗМІ
|Уряд Іспанії – під загрозою через конфлікт з каталонськими сепаратистами
|Санкції працюють: Експорт російської сталі з початку повномасштабної війни проти України обвалився на 60%
|У Києві відкриють представництво бельгійського агентства з розвитку Enabel
Бізнес
|ЄС введе 9% мита на електромобілі Tesla з Китаю
|Купівля Twitter Маском – найгірша угода для банків з часів фінансової кризи – WSJ
|Bloomberg: Apple вироблятиме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max в Індії
|Epic Games Store запускається на iOS та Android після довгого судового протистояння
|У чипі Snapdragon 8 Gen 4 буде зроблено наголос на ефективність та обробку штучного інтелекту, ніж на чисту потужність
|Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень
|Zoom тепер підтримує до одного мільйона учасників на вебінарах