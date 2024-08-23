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АНАЛІТИКА

AP: США оголосять про новий пакет допомоги Україні перед Днем незалежності

 

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на американських посадовців, інформує "Європейська правда".

Американські офіційні особи розповіли, що останній пакет допомоги включатиме ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, протитанкові комплекси Javelin та інші протитанкові ракети, системи і обладнання для боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, транспортні засоби та інше обладнання.

Як зазначено, оголошення про новий американський пакет може з'явитись вже у п'ятницю, 23 серпня, напередодні Дня незалежності України.

Зброя надаватиметься зі складів Пентагону і може бути доставлена швидше.

Нагадаємо, 29 липня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Перед тим останній пакет військової допомоги - на суму 225 мільйонів доларів - США оголошували 11 липня, до нього увійшла одна система ППО Patriot.
 

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