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АНАЛІТИКА

Гарріс прийняла номінацію від Демпартії і пообіцяла бути президентом для всіх

 

В останній день Національного з'їзду Демократичної партії США в Чикаго віцепрезидентка Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію як кандидат на посаду президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Гарріс також виступила з промовою на з'їзді, в якій пообіцяла бути президентом для всіх.

"Від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови...я приймаю ваше висунення на посаду президента Сполучених Штатів", - сказала вона.

Гарріс також звернулася до республіканців із прямим закликом голосувати за неї.

"Я знаю, що сьогодні ввечері нас дивляться люди з різними політичними поглядами. І я хочу, щоб ви знали: я обіцяю бути президентом для всіх американців. Ви завжди можете довіряти мені в тому, що я поставлю країну вище за партію і себе", - підкреслила вона.

Гарріс також попередила, що у разі перемоги її суперник Дональд Трамп поверне країну на шлях небезпечної політики.

"Подумайте, що він має намір робити, якщо ми знову дамо йому владу. Подумайте про його явний намір звільнити жорстоких екстремістів, які напали на офіцерів правоохоронних органів у Капітолії. Його явний намір ув'язнювати журналістів, політичних опонентів і всіх, кого він вважає ворогом. Його явний намір використати наших військовослужбовців проти наших власних громадян", - додала вона.

Передвиборча кампанія Гарріс зібрала близько 500 млн доларів з того часу, як вона вступила у президентські перегони замість Джо Байдена.
Ключові теги: США
 

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