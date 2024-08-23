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АНАЛІТИКА

Санкції працюють: Індія закрила для росіян найбільший сайт про електроніку

 

Найбільший в Індії сайт 91Mobiles, присвячений гаджетам та технологіям, закрив доступ для росіян. Відвідати його, маючи російську IP-адресу, неможливо.

Про це пише CNews, передає The Moscow Times.

За даними видання, індійський ресурс перестав відкриватися у Росії 22 серпня. На сайті для росіян висить текстова заглушка - "Не відвідуйте цей сайт". 21 серпня портал повністю функціонував.

Сайт не відкривається по всій Росії, незалежно від міста, області, часового поясу чи інтернет-провайдера. Про офіційні причини блокування ресурсу для росіян нічого не відомо.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій.

Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Індія
 

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