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АНАЛІТИКА

Австралія запускає власний план з виробництва ракет на 570 млн доларів

 

Австралія оприлюднила угоду на 570 млн доларів щодо внутрішнього виробництва ракет.

Міністр оборонної промисловості Пет Конрой оголосив про угоду щодо розробки морських і повітряних ракет Joint Strike Missiles (JSM) на заводі на північ від Сіднея.

Пізніше цього року завод розпочне роботу з виробництва протикорабельних крилатих ракет і JSM, які можна буде встановити на найсучасніші літаки F-35A.

«Йдеться про інвестиції в нашу передову, високотехнологічну промисловість і розвиток нашої суверенної оборонної промислової бази», - сказав Конрой.

Представник оборонного відомства повідомив AFP, що завод почне виробництво у 2027 році й зможе виробляти 100 ракет на рік.

Занепокоєння з приводу величезних витрат Китаю на оборону та вторгнення Росії в Україну змусили багатьох союзників США висловити занепокоєння щодо нестачі можливостей виробництва боєприпасів. Австралія є однією з кількох країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які різко збільшують витрати на оборону.
За матеріалами: gagadget.com
 

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