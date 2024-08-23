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Австралія запускає власний план з виробництва ракет на 570 млн доларів
22:51 22.08.2024 |
Австралія оприлюднила угоду на 570 млн доларів щодо внутрішнього виробництва ракет.
Міністр оборонної промисловості Пет Конрой оголосив про угоду щодо розробки морських і повітряних ракет Joint Strike Missiles (JSM) на заводі на північ від Сіднея.
Пізніше цього року завод розпочне роботу з виробництва протикорабельних крилатих ракет і JSM, які можна буде встановити на найсучасніші літаки F-35A.
«Йдеться про інвестиції в нашу передову, високотехнологічну промисловість і розвиток нашої суверенної оборонної промислової бази», - сказав Конрой.
Представник оборонного відомства повідомив AFP, що завод почне виробництво у 2027 році й зможе виробляти 100 ракет на рік.
Занепокоєння з приводу величезних витрат Китаю на оборону та вторгнення Росії в Україну змусили багатьох союзників США висловити занепокоєння щодо нестачі можливостей виробництва боєприпасів. Австралія є однією з кількох країн Азійсько-тихоокеанського регіону, які різко збільшують витрати на оборону.
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