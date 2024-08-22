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Прямі інвестиції Китаю за кордоном зросли на 16,2% у січні-липні
14:18 22.08.2024 |
Загальний обсяг прямих нефінансових інвестицій Китаю за кордоном у січні-липні 2024 року збільшився на 16,2% порівняно з тим самим періодом минулого року і становив $83,55 млрд, повідомило міністерство торгівлі країни.
Обсяг вкладень грошових коштів у країни, розташовані вздовж "Поясу і шляху", збільшився на 7,7% - до $17,94 млрд, наводить дані відомства агентство «Сіньхуа».
З 1 липня Мінторг ввів нові положення про укладення контрактів на підрядні роботи за кордоном, які націлені на спрощення процедур для відповідних підприємств. Це, як очікується, сприятиме зростанню інвестицій китайських компаній за межами країни.
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