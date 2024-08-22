Опра Вінфрі підтримала Гарріс і відповіла, що робити з кошатницями

Легендарна телевізійна ведуча Опра Вінфрі несподівано з'явилася на з'їзді Демократичної партії в своєму рідному Чикаго і закликала виборців "обрати здоровий глузд".

"Давайте оберемо правду, давайте оберемо гідність, давайте оберемо радість. Тому що це найкраще, що є в Америці", - заявила телезірка перед натовпом прихильників.

Впродовж останніх років Вінфрі уникала політичних питань, але зараз поширила свій зірковий вплив на кампанію Камали Гарріс та Тіма Волца, які змагатимуться за посаду президента та його заступника та цьогорічних виборах від Демократів.

Опра Вінфрі закликала виборців демократів до єдності, а також непрямо відповіла на критику з боку колишнього президента Дональда Трампа та сенатора від Огайо Джей Ді Венса, які будуть конкурентами Гарріс і Волца на президентських виборах від республіканців.

"Всупереч тому, як дехто хоче, щоб ви думали, ми не дуже відрізняємося від своїх сусідів (алюзія на позицію Трампа щодо імігрантів і "стіну" на кордоні з Мексикою - Ред.), - заявила Опра Вінфрі. - Коли дім у вогні, ми не питаємо, якої раси чи релігії його мешканець. Ми не питаємо, з ким він живе або за кого голосував. Ні. Ми просто намагаємося зробити все, що можемо, аби врятувати їх".

"А якщо в будинку бездітної пані є кіт, ми спробуємо врятувати і кота", - додала зірка телебачення.

У інтерв'ю 2021 року ведучому Fox News Такеру Карлсону Джей Ді Венс назвав Демократів "купкою бездітних кошатниць, які мають жалюгідне життя через вибір, який вони зробили, і тому хочуть зробити нещасною решту країни".

Це інтерв'ю стало надзвичайно популярним після того, як Дональд Трамп оголосив, що обрав Венса кандидатом у віцепрезиденти на цих президентських виборах.

Зірка кіно Дженніфер Еністон раніше вже критикувала республіканців за ці висловлювання.

У мільярдерки Опри Вінфрі немає дітей. Останніми роками вона дистанціювалася від політики, але у 2007 підтримала Барака Обаму, тоді сенатора від Іллінойсу, на президентських виборах. Вона також вважала його другом, проводила зустрічі зі збору коштів та була волонтером його кампанії в Айові.

Цієї середи вона оголосила себе незалежною, але закликала однодумців голосувати за демократів у листопаді.

Деякі делегатки з'їзду демократів просто підстрибнули зі своїх місць, коли на сцені несподівано з'явилася Опра Вінфрі.

Одна з них, Кеті Сайкс, сказала ВВС, що Опра дала "потужний сигнал" не лише виборцям демократів, але й прибічникам незалежних:

"Вона дала для цього хорошу причину: обрати здоровий глузд, а не безглуздя".

У 2018 році після промови на "Золотому глобусі" Опру Вінфрі почали активно агітувати стати кандидатом від демократів на виборах 2020 року. Проте тоді в інтерв'ю журналу InStyle вона заявила, що в неї "немає ДНК, щоб бути президентом США".

На тих виборах демократ Джо Байден переміг республіканця Дональда Трампа.