PwC готується до 6-місячної заборони на роботу в Китаї через аудит Evergrande - ЗМІ

Аудиторська фірма PwC повідомила клієнтам, що очікує на отримання від влади Китаю заборони на роботу в країні терміном на пів року як міру покарання за аудит збанкрутілого девелопера Evergrande, пише Financial Times.

За словами клієнтів, які отримали повідомлення фірми, заборона може розпочати діяти вже у вересні та може супроводжуватися значним штрафом.

Раніше повідомлялося, що влада КНР може оштрафувати аудитора на суму не менше мільярда юанів ($140 млн).

PwC опинилася в полі зору китайської влади після початку розслідування фінансових махінацій в Evergrande. Раніше цього року Пекін оштрафував забудовника на 4,18 млрд юанів, виявивши, що його основний підрозділ - Hengda Real Estate - завищив виручку на 564 млрд юанів за два роки (2019 і 2020 рр.).

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, зареєстрований у Шанхаї підрозділ PwC, був аудитором Hengda в цей період. Компанія була аудитором Evergrande понад 10 років. Сторони розійшлися в січні 2023 року, що забудовник пояснив розбіжностями в питаннях аудиту.

PwC Zhong Tian була найбільшою аудиторською компанією в Китаї 2022 року, коли її виручка становила 7,9 млрд юанів, пише FT. Відтоді показник значно скоротився через відтік клієнтів.