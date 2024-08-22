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Схвалення Росії і Путіна у Болгарії значно знизилося
12:33 22.08.2024 |
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Болгарії значно знизився рівень схвалення Росії та її лідера Владіміра Путіна.
Такими є результати загальнонаціонального опитування, проведеного Alpha Research Agency для Фонду гуманітарних і соціальних досліджень, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
У той час як позитивне ставлення до Росії досягло піка в 2018 році (60,1%), у 2024 році Росія подобається лише 31,8% болгар. Це все ще високий рівень порівняно з ЄС, але тенденція до зниження підтримки очевидна.
У 2024 році 33,7% болгар негативно ставитимуться до Росії порівняно з 8,2% у 2018 році.
Імідж Путіна в Болгарії також значно постраждав. Він впав з позитивного рівня схвалення 45,2% у 2018 році до 22,1% цього року. Наразі 49,5% болгар негативно ставляться до Путіна.
Крім того, підтримка членства в НАТО у Болгарії різко зросла з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За останні сім років - з 28% до 40%. На думку 49% респондентів, Болгарія більше виграла від членства в НАТО, ніж втратила, в той час як 29% опитаних вважають протилежне.
Опитування також показує, що в Болгарії є стійка продемократична більшість, прихильна до членства в ЄС.
Загалом дві третини болгар хочуть жити в країні з демократією західного зразка, тоді як одна третина воліє жити в країні, де панує певний вид диктатури - авторитарний режим, комуністична країна або військовий уряд, також показало дослідження.
Нагадаємо, у Болгарії з 2021 року триває політична криза. Відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів.
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