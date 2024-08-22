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Фінляндія знизила рівень участі у зустрічах міністрів ЄС в Угорщині через Україну
12:00 22.08.2024 |
Фінляндія тимчасово не братиме участі на політичному рівні в неформальних міністерських зустрічах, які будуть проводитися в рамках угорського головування в Європейському Союзі, хоча Гельсінкі будуть представлені на офіційному рівні.
Про це йдеться у заяві пресслужби уряду Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".
У фінському уряді пояснили, що це рішення означає, що жоден із фінських міністрів або політичних секретарів не буде присутнім на цих зустрічах, водночас Гельсінкі будуть представлені на офіційному рівні.
Фінляндія наголосила, що це рішення було ухвалено з урахуванням пріоритетів країни в ЄС, де ключовим напрямком є підтримка України.
В уряді зауважили: країна планує продовжити активний вплив на формування програми нової Єврокомісії, а тому планує надіслати листи кожному новому учаснику комісії після їхнього затвердження.
Окрім того, фінський урядовий комітет, який опікується європейськими справами, обговорив дві майбутні неформальні зустрічі міністрів закордонних справ та оборони, які в порядку винятку відбудуться наступного тижня в Брюсселі 29 і 30 серпня.
Ці зустрічі будуть присвячені підтримці України, включно з можливістю додаткових коштів для Фонду миру за рахунок резервів російського Центрального банку, зауважили у пресслужбі.
Зокрема, як йдеться у заяві, під час зустрічей також обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та питання готовності до оборони ЄС.
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