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Вперше з 1999 року: товарообіг Росії та ЄС впав нижче 5 млрд євро
11:53 22.08.2024 |
У червні товарообіг Росії та Євросоюзу (ЄС) становив 4,9 млрд євро, опустившись на 10%. Це найнижчий показник з вересня 1999 року, коли товарообіг дорівнював 4,6 млрд євро.
Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на дані Євростату.
Згідно з інформацією статистичної служби, у червні постачання російських товарів до ЄС скоротилося на 14% порівняно з травнем і склало 2,5 млрд євро. Це мінімальний показник з лютого 1999 року.
Основу російського експорту до Євросоюзу склали газ (1,1 млрд євро), нафта та нафтопродукти (333 млн євро), а також залізо та сталь (164 млн євро).
Водночас постачання європейської продукції до Росії у червні знизилися на 5% у місячному вираженні - до 2,4 млрд євро. Ключовими категоріями європейського експорту до РФ були фармацевтична продукція (634 млн євро), обладнання (262 млн євро) та оптичні інструменти ( 203 млн євро).
За інформацією Євростату, найбільш сильне падіння торгівлі у червні сталося з Португалією - у 4,3 раза. А також з Чехією та Ірландією - приблизно вдвічі.
При цьому із деякими країнами товарообіг у червні збільшився. Так, торгівля зросла з Болгарією та Румунією на 15%.
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