США відправили другий авіаносець на Близький Схід

Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C прибула на Близький Схід.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).





"Авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тлі ескалації напруги на Близькому Сході глава Пентагону Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln - швидше прямувати до цього району.

Тим часом, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.