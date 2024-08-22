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США відправили другий авіаносець на Близький Схід
10:07 22.08.2024 |
Авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln з новітніми винищувачами F-35C прибула на Близький Схід.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".
Авіаносець, який є флагманом 3-ї авіаносної ударної групи, супроводжується ескадрою есмінців (DESRON 21) та авіакрилом (CVW 9).
"Авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" (CVN 72), оснащений винищувачами F-35C і F/A-18 Block III, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США (USCENTCOM)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тлі ескалації напруги на Близькому Сході глава Пентагону Остін наказав направити підводний човен з керованими ракетами на Близький Схід, а авіаносній ударній групі USS Abraham Lincoln - швидше прямувати до цього району.
Тим часом, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден прагне досягти угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників до кінця цього тижня.
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