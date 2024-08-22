Напарник Гарріс прийняв номінацію від Демпартії на посаду віцепрезидента США

Губернатор штату Міннесота Тім Волз символічно прийняв висунення своєї кандидатури на посаду віцепрезидента США на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

В ході свого виступу Волз подякував Камалі Гарріс за запрошення до своєї команди, а президенту Джо Байдену - за "чотири роки сильного, історичного лідерства".

"Це честь мого життя - прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США", - сказав він.

У своїй промові на Національному з'їзді Демократичної партії Волз також розповів, чого американці можуть очікувати від президентства Камали Гарріс.

Кандидат у віцепрезиденти заявив, що Гарріс знизить податки для середнього класу і "візьметься за велику фармацевтику".

"Незалежно від того, хто ви є, Камала Гарріс буде боротися за вашу свободу жити тим життям, яке ви хочете. Тому що це те, чого ми хочемо для себе, і це те, чого ми хочемо для наших сусідів", - підкреслив Волз.