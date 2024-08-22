Російському бізнесу остаточно закриють доступ до хмарних сервісів Microsoft

Американська корпорація Microsoft з 2 вересня вводить нові санкції проти російського бізнесу. Так, корпоративним клієнтам із РФ буде відрізано доступ до деяких хмарних підписок.

Про це пише CNews, передає The Moscow Times.

Нові обмеження торкнуться всіх юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, проте вони не торкнуться мультинаціональних компаній, які належать іноземним юрособам або перебувають під їх контролем.

Заборона може поширитися на хмарний сервіс Microsoft 365, який раніше звався Office 365. Нові заходи торкнуться всіх каналів ліцензування (Enterprise і CSP).

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій.

Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.

У травні повідомлялося, що корпорація Microsoft почала блокування підписок російських компаній на свої хмарні сервіси.

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.

Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).