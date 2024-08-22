ЗМІ: Племінник Кеннеді й антивакцинатор зніметься з виборів президента США

70-річний Роберт Кеннеді-молодший, який бере участь у виборах президента США як незалежний кандидат, планує оголосити про завершення своєї кампанії до кінця тижня.

Про це стало відомо телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного джерела, знайомого з рішенням Кеннеді-молодшого, той хоче якнайшвидше вийти з президентської кампанії.

Інші не виключають, що політик може підтримати кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, на що останні кілька місяців натякали і ЗМІ (Трамп, серед іншого, висловив готовність запропонувати Кеннеді-молодому роботу у своїй адміністрації), і його оточення, але остаточного рішення ще немає.

В останні тижні кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, постала перед суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.

Водночас підтримка кампанії Трампа з боку Кеннеді-молодшого могла б додати республіканцю голоси й дозволити йому скоротити відставання від Камали Гарріс, чий рейтинг стабільно зростає в останні дні (про це "ЄвроПравда" писала у статті "Ціна помилок Трампа").

70-річний Роберт Кеннеді-молодший не має досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, що спеціалізувався на захисті довкілля.

Однак у середині 2000-х Кеннеді-молодший стає антивакцинатором і починає просувати теорії змови про нібито зв'язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Стосовно поглядів на Україну Кеннеді-молодший повторював тези трампістів і називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.