Фінансові новини
- |
- 22.08.24
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Племінник Кеннеді й антивакцинатор зніметься з виборів президента США
23:48 21.08.2024 |
70-річний Роберт Кеннеді-молодший, який бере участь у виборах президента США як незалежний кандидат, планує оголосити про завершення своєї кампанії до кінця тижня.
Про це стало відомо телеканалу ABC News, повідомляє "Європейська правда".
За словами одного джерела, знайомого з рішенням Кеннеді-молодшого, той хоче якнайшвидше вийти з президентської кампанії.
Інші не виключають, що політик може підтримати кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, на що останні кілька місяців натякали і ЗМІ (Трамп, серед іншого, висловив готовність запропонувати Кеннеді-молодому роботу у своїй адміністрації), і його оточення, але остаточного рішення ще немає.
В останні тижні кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, постала перед суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.
Водночас підтримка кампанії Трампа з боку Кеннеді-молодшого могла б додати республіканцю голоси й дозволити йому скоротити відставання від Камали Гарріс, чий рейтинг стабільно зростає в останні дні (про це "ЄвроПравда" писала у статті "Ціна помилок Трампа").
70-річний Роберт Кеннеді-молодший не має досвіду роботи в уряді чи політиці. Він став відомим у 1980-х і 1990-х як юрист, що спеціалізувався на захисті довкілля.
Однак у середині 2000-х Кеннеді-молодший стає антивакцинатором і починає просувати теорії змови про нібито зв'язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.
Стосовно поглядів на Україну Кеннеді-молодший повторював тези трампістів і називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|БЕБ завершило розслідування проти Коломойського
|Верховна Рада ратифікувала Римський статут
|Рада звільнила затриманого на хабарі «слугу народу» Задорожнього з посади голови ТСК з дронів та фортифікацій
|Під програму кешбеку потрапляють усі види українських товарів - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Племінник Кеннеді й антивакцинатор зніметься з виборів президента США
|Reuters: США підготували нові санкції проти Венесуели через непрозорі вибори
|Рада ратифікувала угоду з Південною Кореєю про кредити на відбудову на $2,1 мільярда
|Спецпредставник США заявив про важливість візиту Моді в Україну для збереження міжнародного порядку
|Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів
|Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян та білорусів
Бізнес
|В мережі показали, як працює функція Pixel Zoom Enhance на смартфонах Pixel
|Windows 11 стає більш енергоефективною: нові режими живлення та оптимізації
|Люди перестали читати інструкції. Чи зможе їх замінити штучний інтелект
|Chrome на Android приховуватиме конфіденційну інформацію під час запису екрана
|Новий процесор Google Tensor G4 швидко перегрівається в троттлінг-тесті та скидає майже половину потужності
|Штучний інтелект не становить загрози людству, бо не може самостійно навчатися
|TikTok заперечує претензії США щодо зв'язків соцмережі з Китаєм