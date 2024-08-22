Reuters: США підготували нові санкції проти Венесуели через непрозорі вибори

США підготували список із близько 60 венесуельських урядовців та членів їхніх сімей, проти яких можуть застосувати санкції через непрозорі президентські вибори в липні, де оголосили перемогу диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це агентство Reuters дізналось від двох поінформованих джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією Reuters, Міністерство фінансів США нещодавно передало проєкт санкційного списку стосовно Венесуели до Державного департаменту. Саме він вирішує, проти кого саме мають накласти санкції.

За словами співрозмовників агентства, у списку Мінфіну США фігурують посадовці Національної виборчої ради Венесуели, Верховного суду і поліції контррозвідки, причетні до ймовірної фальсифікації виборів.

Санкції передбачають заборону на в'їзд для венесуельських посадовців та членів їхніх сімей, а також заборону американським компаніям вести з ними бізнес.

Можливості США щодо запровадження подальших санкцій проти Венесуели обмежені: ще у 2019 році вони наклали обмеження на нафтовий сектор країни, а раніше цього року вирішили не поновлювати виключення, яке тимчасово дозволяло країні вільно експортувати свою нафту.

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.