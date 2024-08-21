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Швейцарія приєдналась до частини останніх санкцій ЄС
17:54 21.08.2024 |
Федеральна рада Швейцарії у середу, 21 серпня, вирішила приєднатись до частини заходів 14-го пакета санкцій проти Росії, ухвалених Радою Європейського Союзу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Швейцарський уряд вирішив долучитись до заходів 14-го пакета санкцій ЄС, які стосуються уточнення заборон на російські алмази, що узгоджуються на міжнародному рівні.
"Крім того, було подовжено терміни надання винятків для виведення інвестицій з Росії. Мета полягає в тому, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою бізнес-діяльність в Росії", - йдеться в повідомленні.
Ці заходи набувають чинності з 27 серпня, уточнила Федеральна рада Швейцарії. Вона додала, що продовжить розгляд інших заходів пакета санкцій ЄС і ухвалить рішення про долучення до них "найближчим часом".
У липні Швейцарія вже приєдналась до частини 14-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії, внісши до свого чорного списку 69 фізичних та 47 юридичних осіб.
14-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 24 червня, передбачає низку додаткових заходів, зокрема в енергетичному, фінансовому та товарному секторах.
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