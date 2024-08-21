Швейцарія приєдналась до частини останніх санкцій ЄС

Федеральна рада Швейцарії у середу, 21 серпня, вирішила приєднатись до частини заходів 14-го пакета санкцій проти Росії, ухвалених Радою Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Швейцарський уряд вирішив долучитись до заходів 14-го пакета санкцій ЄС, які стосуються уточнення заборон на російські алмази, що узгоджуються на міжнародному рівні.

"Крім того, було подовжено терміни надання винятків для виведення інвестицій з Росії. Мета полягає в тому, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою бізнес-діяльність в Росії", - йдеться в повідомленні.

Ці заходи набувають чинності з 27 серпня, уточнила Федеральна рада Швейцарії. Вона додала, що продовжить розгляд інших заходів пакета санкцій ЄС і ухвалить рішення про долучення до них "найближчим часом".

У липні Швейцарія вже приєдналась до частини 14-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії, внісши до свого чорного списку 69 фізичних та 47 юридичних осіб.

14-й пакет санкцій, ухвалений ЄС 24 червня, передбачає низку додаткових заходів, зокрема в енергетичному, фінансовому та товарному секторах.