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АНАЛІТИКА

Бельгійські фермери оскаржують у КС обмеження на викиди азоту

 

Об'єднання фермерів у бельгійській Фландрії подало позов до Конституційного суду щодо запровадження обмежень на викиди азоту від сільськогосподарської діяльності.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Головна асоціація фламандських фермерів із назвою Boerenbond заявила, що поcкаржилася до Конституційного суду на законодавство, яким встановили жорсткі ліміти на викиди азоту сільським господарством. Всього подали три окремі скарги, закликом яких є скасувати постанову.

Наприкінці січня парламент Фландрії затвердив переглянуту версію постанови з метою суттєво знизити викиди до 2030 року. Фермери давно протестували проти цієї ініціативи.

У зверненні до суду вони аргументують, що встановленим лімітам бракує наукового обґрунтування та що фермерів дискримінують більше, ніж промисловість і транспортну галузь.

"Постанова обмежує підприємницькі можливості наших членів і не забезпечує нам ні перспектив, ні юридичної захищеності. Вимагаємо, щоб уряд швидко ухвалив нову політику щодо скорочення викидів, яка забезпечувала би можливості для усіх підприємців Фландрії", - заявили в асоціації.

Ключові теги: Бельгія
 

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