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АНАЛІТИКА

Фінляндія хоче восени визначитись, де будувати тротиловий завод

 

Уряд Фінляндії хоче восени 2024 року ухвалити рішення щодо будівництва заводу з виробництва тротилових вибухових речовин, покликаного задовольнити потребу в одному з ключових компонентів для артилерійських снарядів.

Про це в коментарі Yle заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда".

Хяккянен запевнив, що Фінляндія все ще зацікавлена в будівництві тротилового заводу.

"У нас є можливість або побудувати цей тротиловий завод повністю за рахунок власних національних ресурсів, або разом із нашими союзниками. І це рішення може бути ухвалене в найближчому майбутньому", - додав він.

Уперше про плани побудувати тротиловий завод у Фінляндії стало відомо у травні. Відтоді, каже Хяккянен, уряд провів значну дослідницьку роботу й визначив потреби країн-союзників.

"Усі визнають цю потребу (в тротилі. - Ред.), яку підкреслила війна в Україні. Іншими словами, вибухівка потрібна. Це ключова частина нашої оборони", - вважає він.

Міністр оборони Фінляндії також сподівається, що оборонна промисловість загалом може стати рушієм фінського експорту.

Нагадаємо, в грудні 2023 року Антті Хякканен ухвалив рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів для того, щоб уможливити довгострокову підтримку України.

Також повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського.
 

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