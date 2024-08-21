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АНАЛІТИКА

Китай перевірить молочну продукцію з ЄС у відповідь на мита для електрокарів

 

Китай розпочав антисубсидиційне розслідування щодо імпорту молочної продукції з Європейського Союзу. Це стало продовженням взаємних торгових суперечок між двома сторонами, пише Bloomberg.

Згідно із заявою Міністерства торгівлі Китаю, розслідування стосуватиметься кількох молочних продуктів, включно з сирами. Воно розгляне 20 програм субсидій ЄС, зокрема деякі в межах Єдиної сільськогосподарської політики, а також доступні для молочних секторів в Італії та Фінляндії.

Очікується, що розслідування буде завершено протягом року і може бути продовжено ще на шість місяців за особливих обставин.

У відповідь Єврокомісія заявила, що "бере до відома рішення уряду Китаю" і "рішуче захищатиме інтереси молочної промисловості ЄС".

За словами речника з питань торгівлі та сільського господарства Олофа Гілла, ЄК "втрутиться за потреби, щоб забезпечити відповідність розслідування окремим правилам Світової організації торгівлі".

Китай імпортує молочні продукти з європейських країн, зокрема з Нідерландів та Франції, але основним його постачальником є ​​Нова Зеландія. Однак закупівлі молочних продуктів з цієї азійської країни в останні роки впали через зростання внутрішнього виробництва та економічний спад.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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