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АНАЛІТИКА

УВКБ ООН виділяє $30 млн на підтримку прифронтових територій

 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надасть Україні $30 млн, завдяки яким жителі дев'яти прифронтових областей зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 21 тис. грн для закупівлі твердого побутового палива, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"21 серпня 2024 року Мінреінтеграції та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду... Меморандумом передбачено одноразові виплати в розмірі 21 тис. грн для вразливих домогосподарств на придбання твердого побутового палива", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що загальний бюджет програми становить $30 млн, допомогою охоплять вразливі домогосподарства Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей. Насамперед ідеться про домогосподарства в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ.

Документ підписали віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

"Для УВКБ ООН пріоритетним завданням є підтримка людей, які залишаються в прифронтових регіонах, у зимові місяці, які, ймовірно, будуть особливо важкими цього року, зважаючи на цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Такі люди перебувають у неймовірно вразливому соціально-економічному становищі, а тому найбільше потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити та зберегти свою життєстійкість", - сказала представниця УВКБ ООН в Україні.

У повідомленні Мінреінтеграції зазначено, що $30 млн, надані УВКБ ООН, є частиною великого пакету допомоги. Загальна сума цього пакету становить $100 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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