Японія передала Харкову спецтехніку для перероблення відходів зруйнованих будинків — фото

Комунальне підприємство Харкова "Муніципальна компанія поводження з відходами" отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнувань від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресслужба міськадміністрації Харкова.

Зокрема, Харків отримав два подрібнювачі для перероблення бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, а також вантажну техніку та обладнання для розбирання пошкоджених будівель і сортування відходів.

Використовувати нове обладнання розпочнуть уже у вересні.

Ця допомога дозволить істотно зменшити обсяги відходів, що накопичилися в результаті ворожих обстрілів міста з 2022 року.

Наразі до перероблення готово майже 16 000 тонн таких відходів.