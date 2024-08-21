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Японія передала Харкову спецтехніку для перероблення відходів зруйнованих будинків — фото
14:00 21.08.2024 |
Комунальне підприємство Харкова "Муніципальна компанія поводження з відходами" отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнувань від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Про це повідомляє пресслужба міськадміністрації Харкова.
Зокрема, Харків отримав два подрібнювачі для перероблення бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, а також вантажну техніку та обладнання для розбирання пошкоджених будівель і сортування відходів.
Використовувати нове обладнання розпочнуть уже у вересні.
Ця допомога дозволить істотно зменшити обсяги відходів, що накопичилися в результаті ворожих обстрілів міста з 2022 року.
Наразі до перероблення готово майже 16 000 тонн таких відходів.
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