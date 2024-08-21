Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реальна інфляція в Росії від початку війни перевищила 70%. Дані Росстату занижені

 

Від початку повномасштабної війни інфляція, розрахована на основі реального споживчого кошика росіян, до липня 2024 року досягла 71,4%. Про це свідчать розрахунки російського дослідницького холдингу "Ромір".

The Moscow Times пише, що Ромір розраховує інфляцію на основі 15 мільйонів реальних покупок, здійснених жителями російських міст у 2008-2023 роках, тоді як офіційний Росстат проводить розрахунки за віртуальним кошиком із 500 товарів.

За перше півріччя 2024 року реальна інфляція в Росії становила 9,6%, що перевищує показник Росстату 5,06% в 1,9 раза. Річна інфляція повсякденних товарів склала 21,2%, що у 2,3 раза більше за офіційні дані - 6,7%.

Продовольча інфляція, за оцінками Росстату, злетіла до 10,1% і перевищила значення липня 2023 року майже в 5 разів. Ціни на яйця зросли на 37% у річному обчисленні, овочі подорожчали на 17%, а м'ясо - на 13%.

Картопля в Росії з початку року подорожчала майже на 90%, морква - на 54%, капуста - на 50%, яблука - на 33%.

За чотири з половиною роки доступної статистики ціни на споживчий кошик середньостатистичної російської родини підскочили більш ніж удвічі: індекс-дефлятор FMCG (товарів масового споживання) зріс на 127,5%.

Майже половина росіян (46%) заявили, що ціни за останній місяць зросли дуже сильно, і 63% вважають, що ця тенденція збережеться, свідчать дані опитування Центробанку РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3459
  0,0432
 0,10
EUR
 1
 45,8195
  0,2110
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9780  0,06 0,16 41,6116  0,03 0,08
EUR 45,3780  0,07 0,16 46,1920  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,05 0,13 41,3400  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес