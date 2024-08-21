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Реальна інфляція в Росії від початку війни перевищила 70%. Дані Росстату занижені
13:54 21.08.2024 |
Від початку повномасштабної війни інфляція, розрахована на основі реального споживчого кошика росіян, до липня 2024 року досягла 71,4%. Про це свідчать розрахунки російського дослідницького холдингу "Ромір".
The Moscow Times пише, що Ромір розраховує інфляцію на основі 15 мільйонів реальних покупок, здійснених жителями російських міст у 2008-2023 роках, тоді як офіційний Росстат проводить розрахунки за віртуальним кошиком із 500 товарів.
За перше півріччя 2024 року реальна інфляція в Росії становила 9,6%, що перевищує показник Росстату 5,06% в 1,9 раза. Річна інфляція повсякденних товарів склала 21,2%, що у 2,3 раза більше за офіційні дані - 6,7%.
Продовольча інфляція, за оцінками Росстату, злетіла до 10,1% і перевищила значення липня 2023 року майже в 5 разів. Ціни на яйця зросли на 37% у річному обчисленні, овочі подорожчали на 17%, а м'ясо - на 13%.
Картопля в Росії з початку року подорожчала майже на 90%, морква - на 54%, капуста - на 50%, яблука - на 33%.
За чотири з половиною роки доступної статистики ціни на споживчий кошик середньостатистичної російської родини підскочили більш ніж удвічі: індекс-дефлятор FMCG (товарів масового споживання) зріс на 127,5%.
Майже половина росіян (46%) заявили, що ціни за останній місяць зросли дуже сильно, і 63% вважають, що ця тенденція збережеться, свідчать дані опитування Центробанку РФ.
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